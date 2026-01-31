Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl fordert im Vertragspoker mit Dayot Upamecano eine baldige Entscheidung. Wie es für den Verteidiger weitergehen könnte.

Hamburg - Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl fordert im Vertragspoker mit Abwehrstar Dayot Upamecano zügig Klarheit. „Natürlich ist es so, das ist auch völlig klar: Jetzt muss irgendwann eine Entscheidung her“, sagte Eberl nach dem 2:2 (1:1) bei Aufsteiger Hamburger SV dem TV-Sender Sky.

Der französische Nationalspieler hat einen unterschriftsreifen Vertrag vorliegen. Zuletzt war über eine baldige Deadline spekuliert worden. Schließlich läuft der Vertragspoker bereits seit langer Zeit.

Zwischenzeitlich hatte es bereits Berichte gegeben, dass sich der deutsche Fußball-Rekordmeister und der französische Nationalspieler in Punkten wie einem Handgeld und einer Ausstiegsklausel einig geworden seien. Der 2021 für 42,5 Millionen Euro von RB Leipzig verpflichtete Innenverteidiger ist international begehrt und könnte die Münchner am Saisonende ablösefrei verlassen. Paris Saint-Germain oder Real Madrid gelten als Interessenten.