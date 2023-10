Berlins Ruben Schott nimmt einen Ball an.

Berlin - Es war ein gelungener Auftakt für die Berlin Volleys in die 50. Spielzeit der Volleyball-Bundesliga. „Was war das für ein Volleyball-Spektakel! Diese Saisoneröffnung war genau die richtige, um Volleyball in Deutschland nach der erfolgreichen Olympia-Qualifikation im Spotlight zu halten“, sagte der neue Trainer des Titelverteidigers, Joel Banks, nach dem 3:1-Erfolg am Freitag gegen die Grizzlys Giesen. „Es hat mir riesige Freude bereitet, vor dieser Kulisse mein erstes Match zu coachen. Beide Seiten haben großartig gekämpft, aufgeschlagen und abgewehrt.“

Die Berliner taten sich zwar zu Beginn noch schwer und verloren den ersten Satz, fanden aber mit voranschreitender Spielzeit und dank der Unterstützung des Publikums immer besser in die Partie. „Wir haben uns gemeinsam zurückgekämpft und dafür muss ich der Mannschaft ein großes Kompliment aussprechen“, sagte Mittelblocker Nehemiah Mote, der nach der Begegnung als MVP ausgezeichnet wurde.

Das nächste Bundesliga-Spiel bestreiten Mote und sein Team beim Lokalrivalen Netzhoppers Königs Wusterhausen am kommenden Dienstag (20.00 Uhr).