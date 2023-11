Oranienburg - Wegen der geplanten Sprengung einer Weltkriegsbombe bleibt der Saurierpark Germendorf (Landkreis Oberhavel) am Donnerstag geschlossen. Ab 10.00 Uhr gilt rund um den Fundort im Oranienburger Ortsteil Germendorf ein Sperrkreis, wie die Stadt Oranienburg am Mittwoch mitteilte. Anwohner und Verkehrsstraßen sind demnach nicht betroffen. Verläuft die Sprengung des 50-Kilo-Blindgängers reibungslos, kann der Sperrkreis gegen 13.00 Uhr wieder aufgehoben werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) hatte den Blindgänger in einem Waldgebiet aufgespürt.