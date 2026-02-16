In Hohen Neuendorf soll am Dienstag alte Weltkriegsmunition gesprengt werden. Zwar ist ein Sperrkreis eingerichtet, Menschen müssen aber nicht evakuiert werden.

Hohen Neuendorf - In Hohen Neuendorf soll am Dienstag alte Weltkriegsmunition gesprengt werden. Ab 10.30 Uhr soll es deshalb zu Sperrungen in Teilen von Hohen Neuendorf und Oranienburg kommen, wie die Kommunen mitteilten. Die Sprengung soll dann zwischen 11 und 13 Uhr stattfinden.

Da die Granaten sowie Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg sich in einem Waldstück befinden, müssen keine Wohnungen oder Häuser evakuiert werden. Im Umkreis von 500 Metern um den Fundort soll ein Sperrkreis eingerichtet worden.

Die Region um Oranienburg ist stark durch Bomben mit chemischen Langzeitzündern belastet. Im Zweiten Weltkrieg war unter anderem wegen besonderer Bodenverhältnisse in Oranienburg ein Großteil der Bomben nicht explodiert, sodass eine hohe Zahl an Blindgängern im Boden vermutet wird.