Die DLRG sorgt insbesondere im Sommer für die Sicherheit an Badeseen und Freibädern. Das Interesse etwa an Kursen zum Rettungsschwimmer scheint bei jüngeren Leuten weiter hoch.

Berlin - Die Zahl der Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ist in Brandenburg und Berlin auf Rekordniveau gestiegen. Der Landesverband in Brandenburg legte im vergangenen Jahr um mehr als fünf Prozent zu und wuchs auf rund 5.000 Mitglieder. In Berlin wuchs der Verband nach Angaben der DLRG um mehr als vier Prozent auf fast 14.000 Mitglieder. Vor zehn Jahren hatte die DLRG in Brandenburg noch 3.300 Mitglieder, in Berlin waren es etwa 11.000.

In ganz Deutschland gehörten Ende Dezember mehr als 642.000 Menschen der DLRG an, fast 15.000 mehr als Ende 2024. „Mit Ausnahme der Zeit während der Corona-Pandemie hält dieser positive Trend bereits seit Jahren an“, kommentierte DLRG-Präsidentin Ute Vogt die Zahlen. Knapp die Hälfte der Mitglieder seien 18 Jahre und jünger.

Die private Wasserrettungsorganisation schimpft jedoch über die Rahmenbedingungen in vielen Kommunen. Es fehlten Wasserzeiten, weil viele Bäder ausgelastet seien oder es regional nicht genügend Schwimmbäder gebe. „Die marode Bäderlandschaft hängt wie ein Damoklesschwert über der Schwimmausbildung – und auch der Rettungsschwimmausbildung“, erklärte Ute Vogt.

Die DLRG bietet Kurse und Fortbildungen an, um Menschen vor dem Ertrinken zu bewahren. Dafür bilden sie etwa Rettungsschwimmer aus.