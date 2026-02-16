Ladekabel im Wert von 200.000 Euro gestohlen: Wie die Polizei sieben Verdächtige fasste und was hinter den Taten steckt.

Chemnitz - Eine Diebstahlserie von Kabeln an E-Ladesäulen hat die Polizei in Chemnitz aufgeklärt. Es konnten sieben Tatverdächtige im Alter von 21 bis 41 Jahren ermitteln werden, wie die Polizei mitteilte. Drei davon sind bereits in Untersuchungshaft.

Die Gruppe steht im Verdacht, in den vergangenen Monaten in 21 Fällen die Ladekabel gestohlen zu haben. Dabei ist nach Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstanden. Eine politische Motivation der Tatverdächtigen könne ausgeschlossen werden, hieß es weiter. Vielmehr hätten sie das Diebesgut verkauft, um sich unter anderem ihren Drogenkonsum zu finanzieren.