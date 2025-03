Bei Bauarbeiten ist in einem Wohngebiet in Chemnitz ein Blindgänger entdeckt worden. Rund 3.300 Menschen sind von einer Evakuierung betroffen. Das ist der aktuelle Stand.

Bombenentschärfung in Chemnitz: Das müssen Sie jetzt wissen

Chemnitz - Bei der geplanten Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Chemnitz ist bis jetzt nicht absehbar, wie lange die Arbeiten am Mittwoch dauern werden. Dazu sei noch keine seriöse Aussage möglich, sagte ein Sprecher der Stadt der Deutschen Presse-Agentur am Morgen. Rund 3.300 Menschen von Teilen von Altchemnitz, Erfenschlag, Reichenhain und Harthau müssen bis 9.00 Uhr ihr Zuhause verlassen.

Betroffen ist eine Siedlung mit Doppelhaushälften

Die 250-Kilogramm-Bombe war am Dienstag bei Arbeiten auf einem Privatgrundstück im Stadtteil Altchemnitz gefunden worden. Sie soll im Tagesverlauf entschärft werden. Laut der Polizei handelt es sich um eine Bombe englischer Bauart. Rund um den Fundort befinden sich überwiegend Doppelhaushälften und etwas entfernter auch Mehrfamilienhäuser.

Den Angaben der Stadt zufolge ordnete der Kampfmittelräumdienst einen Sperrkreis von 1.000 Metern an. Welche Straßen und Hausnummern konkret betroffen sind, ist auf www.chemnitz.de/de/aktuell/aktuelle-themen/fliegerbombe aufgelistet.