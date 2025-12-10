Blitzer-Apps und Radarwarner werden bei vielen Autofahrern immer beliebter. Doch so ganz legal ist die Benutzung der Programme nicht. Was erlaubt ist und wann Autofahrer Strafen riskieren.

Blitzer-Apps und Radarwarner: Was Autofahrer wirklich dürfen und was verboten ist

75 Euro Geldbuße und ein Punkt: Schon jetzt ist es Fahrern und Beifahrern verboten, Blitzer-Apps, Radar-Warner oder ähnliche Systeme während der Fahrt zu bedienen.

Halle (Saale)/Magdeburg. – Die Rechtslage auf deutschen Straßen ist klar geregelt. Laut § 23 Abschnitt 1c der Straßenverkehrsordnung (StVO) ist das Mitführen oder Betreiben technischer Geräte, die dazu bestimmt sind, "Verkehrsüberwachungsmaßnahmen" — etwa Blitzer — anzuzeigen oder zu stören, eindeutig verboten. Dazu zählen klassische Radarwarner ebenso wie Navigationsgeräte mit einer solchen Funktion oder entsprechende Smartphone-Apps.

Demnach darf ein solches Gerät nicht aktiv oder "betriebsbereit" im Auto mitgeführt werden. Ein Verstoß dagegen gilt bereits als Ordnungswidrigkeit. In der Konsequenz droht ein Bußgeld von 75 Euro und ein Punkt im Fahreignungsregister.

Lesen Sie auch: So schnell war ein Raser auf der B81 bei Kroppenstedt unterwegs

Blitzer-Apps in jeglicher Form für Fahrer tabu – und für Mitfahrer

Auch Geräte, die lediglich darauf hinweisen, dass irgendwo eine Messung stattfinden könnte, etwa via Datenbank oder sogenannten Community-Meldungen (innerhalb der Nutzergemeinschaft), fallen unter das Verbot — wenn sie während der Fahrt aktiv sind.

Wer erwischt wird, hat oft die gleiche Ausrede parat: "Ich nutze die App gar nicht, mein Beifahrer macht das." Doch seit einem Urteil des OLG Karlsruhe vom 20. Dezember 2022 (Az.: 2 ORbs 35 Ss 9/23) ist klar: Auch das zählt als Verstoß.

Auch interessant: Unmut in Salzwedel über Blitzer in Tempo-20-Zone

Entscheidend ist laut Gericht, dass der Fahrer sich die Warnung zunutze macht — etwa durch einen Blick auf das Display oder das Hören des Signals.

Im konkreten Fall wurde der Fahrzeugführer zu einer Geldbuße verurteilt, auch wenn das Handy dem Beifahrer gehörte. Damit sind solche Warnsysteme im Auto — ob über Smartphone, Navigationsgerät oder externes Gerät — für alle Insassen tabu, solange das Auto gefahren wird.

Warnung vor Radarkontrollen: Was ist erlaubt — und wie schützt man sich gesetzeskonform?

Weiterhin erlaubt sind unverfängliche Informationsquellen, also:

Radiomeldungen über Geschwindigkeitskontrollen (z. B. Verkehrs- oder Polizeiradios)

über Geschwindigkeitskontrollen (z. B. Verkehrs- oder Polizeiradios) Vorab-Recherche : Karten oder Online-Portale, die vor stationären Blitzerstandorten warnen, solange diese Infos vor der Fahrt abgerufen und nicht aktiv im Auto angezeigt werden

: Karten oder Online-Portale, die vor stationären Blitzerstandorten warnen, solange diese Infos abgerufen und im Auto angezeigt werden Richtige Fahrweise: Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und aufmerksam sein

Dies sind die legalen Wege, Bußgelder zu umgehen. Anders als automatische Warnsysteme sind sie ausdrücklich zulässig und bergen kein Risiko für Strafen.

Debatte um mögliches "totales Verbot" von Blitzer-Apps in Deutschland

Während die rechtliche Lage bislang klar zwischen Nutzung während und vor der Fahrt unterscheidet, ist eine neue politische Diskussion im Gange.

Einige Bundesländer fordern eine Verschärfung des bestehenden Verbots, um Warnsysteme generell aus dem Verkehr zu ziehen. Ein Papier der Länder bezeichnet diese Apps als "großes Ärgernis" und möchte die bisherigen Regelungen deutlich ausweiten.

Auch interessant: Raser flüchtet mit mehr als 200 km/h vor Polizei

Ländervertreter verweisen zur Begründung unter anderem auf strengere Regelungen in anderen EU-Staaten wie Frankreich oder Belgien, wo Blitzer-Apps und Radarwarner zum Teil vollständig verboten oder härter sanktioniert werden.

In Frankreich beispielsweise gilt ein generelles Mitführ- und Benutzungsverbot, bei dem bereits der Besitz zu hohen Bußgeldern führen kann. In Belgien können Verstöße mit Freiheitsstrafen belegt werden.

Auch vor mobilen Radarkontrollen kann durch bestimmte Apps gewarnt werden. Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Der Plan der Länder trifft jedoch auf Ablehnung bei der Bundesregierung. Diese hat sich gegen ein generelles Verbot der Blitzer-Apps ausgesprochen. Nach Angaben eines Sprechers soll die bestehende Rechtslage beibehalten werden, da ein Totalaus für Apps nicht ausreiche, um die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Stattdessen wolle man auf klare Durchsetzung der schon bestehenden Vorschriften setzen, die die Nutzung während der Fahrt ohnehin untersagen.

Lesen Sie auch: Jagd auf Raser: Halle setzt jetzt auf Tarnkappen-Blitzer und erzielt wieder Millionen-Einnahmen

"Handy-Blitzer" und "Monocams": Neue Technik, neue Kontrollmöglichkeiten?

Während sich Radarwarner und Warn-Apps immer größerer Beliebtheit erfreuen, dringen neue Technologien auf den Markt, mit denen Polizei und Kommunen dagegen vorgehen wollen: sogenannte "Handy-Blitzer" zum Beispiel, auch "Monocams" genannt. Sie werden, ähnlich wie die Geräte zur Abstandskontrolle, meist auf einer Brücke platziert und überwachen den Verkehr per Videoaufnahme.

Mithilfe solcher Kameras lässt sich erkennen, ob jemand beim Fahren das Handy in der Hand oder am Ohr hat. Mehr noch: Auch die verbotene Nutzung von Blitzer-Apps während der Fahrt lässt sich technisch so viel besser registrieren.

Auch interessant: Über 4.000 Raser in Magdeburg erwischt: Kosten für 70.000 Euro teuren Blitzer schon nach 30 Tagen wieder raus

Bislang gibt es bundesweit keinen flächendeckenden Einsatz dieser Systeme. Die erfolgreichen Ergebnisse erster Pilotprojekte in Teilen Deutschlands legen aber nahe, dass Behörden mit Blick in die Zukunft vermehrt auf solche Erfassungsmethoden setzen werden.