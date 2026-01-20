Am Abend rast ein Unbekannter bei Hameln mit gefälschtem Kennzeichen davon. Wie der Flüchtende andere Verkehrsteilnehmer gefährdete und wen die Polizei jetzt als Zeugen sucht.

Hameln - Mit Geschwindigkeiten von teils mehr als 200 Kilometern pro Stunde hat sich ein Autofahrer auf der Bundesstraße 83 zwischen Hameln und Bodenwerder einer Polizeikontrolle entzogen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der bislang unbekannte Fahrer einer schwarzen Limousine mit Berliner Kennzeichen am Montagabend die Anhaltezeichen eines zivilen Streifenwagens und flüchtete in Richtung Bodenwerder.

Höchstgeschwindigkeit teils um mehr als das Doppelte überschritten

Nach Angaben der Polizei überschritt der Wagen sowohl innerorts als auch außerorts deutlich die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, teilweise um mehr als das Doppelte. Zudem habe der Fahrer mehrfach die Gegenfahrbahn genutzt und andere Fahrzeuge überholt. Entgegenkommende Autofahrer seien dabei gezwungen gewesen, stark abzubremsen und auszuweichen, hieß es weiter.

Im Bereich Bodenwerder verlor die Polizei den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens infolge der Flucht vor der Polizei aufgenommen.

Kennzeichen gehörte nicht zum Wagen

Die Ermittler stellten zudem fest, dass die am Wagen angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Fahrzeug gehörten. Sie suchen Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten gefährdet wurden, und bitten um Hinweise.