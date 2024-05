Bautzen - Nachdem in der Talsperre Bautzen ein „deutlich sichtbarer Blaualgenbefall“ festgestellt worden ist, rät das Gesundheitsamt vom Baden in der Talsperre ab. Laut einer Mitteilung des Landratsamts Bautzen am Freitag können die Algen hautreizend oder giftig wirken. Sie seien erkennbar an „einer starken grünlichen Trübung des Wassers; bei starker Algenblüte an grünen Schlieren und rahmartigen, schleimigen Schichten auf dem Wasser“, hieß es.

Wenn man bereits in knietiefem Wasser seine Füße nicht mehr sehen kann oder Schlieren auf dem Wasser sichtbar sind, dann rät das Gesundheitsamt laut Mitteilung vom Baden ab. Außerdem sollten die Menschen darauf achten, kein blaualgenhaltiges Wasser zu schlucken. „Falls nach dem Baden in stark blaualgenhaltigem Wasser Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall oder Hautreizungen auftreten, sollten Sie einen Arzt aufsuchen“, rät das Amt. Die Blaualgen wurden bei einer Vorortkontrolle im Rahmen der laufenden Überwachungen der Qualitätsanforderungen des Badegewässers Talsperre Bautzen entdeckt. Massenansammlungen von Blaualgen sind laut Landratsamt sehr wind- und wetterabhängig und können sich innerhalb weniger Tage auch wieder auflösen, „so dass dann wieder gefahrlos gebadet werden kann.“