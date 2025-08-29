Zum Augustende zeigt sich der Sommer noch einmal: Bis zu 27 Grad sind möglich – allerdings auch Schauer und Gewitter.

Leipzig - Ein bisschen Sommerwetter zum Augustabschluss: Die Temperaturen steigen am Wochenende noch einmal auf bis zu 27 Grad, es gibt aber auch Wolken und Regen. Am Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag und Mittag Schauer. Vereinzelt seien Gewitter und Starkregen möglich. Am Nachmittag soll die Sonne rauskommen. Die Temperaturen erreichen maximal 23 bis 24 Grad.

In der Nacht soll es weitere Schauer und Gewitter geben. Am Samstag ist es bewölkt, vereinzelt regnet es weiter. Die Temperaturen erreichen 21 bis 24 Grad. Am Sonntag dann steigen die Temperaturen auf 24 bis 27 Grad. Der DWD rechnet zunächst mit freundlichem Wetter ohne Schauer. Allerdings ziehen im Tagesverlauf die nächsten Wolken heran und mit ihnen der nächste Regen.