Berlin - Ein 74 Jahre alter Autofahrer hat auf einem Zebrastreifen in Berlin-Treptow eine 20-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag auf der Schnellerstraße in Niederschöneweide, als die Frau kurz hinter der Rudower Straße von links am Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Bei dem Unfall wurde die Frau zu Boden geschleudert und erlitt Kopfverletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.