Dörverden - Ein Binnenschiff auf der Weser läuft mit Wasser voll und droht zu sinken. „Das Wasser ist mit Öl aus dem Maschinenraum kontaminiert“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte bemühen sich, einen Umweltschaden vor der Schleuse in Dörverden (Landkreis Verden) zu verhindern. Die Besatzung des Schiffs konnte sich laut Feuerwehr rechtzeitig in Sicherheit bringen, niemand wurde verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen hat das Schiff ein Leck im Geräteraum. Taucher sollen nun die undichte Stelle finden und verschließen. Die Einsatzkräfte richten Ölsperren ein, damit sich das kontaminierte Wasser nicht ausbreitet. Sobald das Leck geschlossen ist, soll das Wasser in spezielle Kanister abgepumpt werden. Der Bereich ist für die Schifffahrt vorerst gesperrt. Nach Schätzungen der Feuerwehr könnte der Einsatz mehrere Stunden dauern.