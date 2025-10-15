weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Züge: Reparatur nach Kabelschaden in Hamburg bis Donnerstagmorgen

Eil
Unfall bei Querfurt: A38 wegen Bergungsarbeiten gesperrt
Unfall bei Querfurt: A38 wegen Bergungsarbeiten gesperrt

Züge Reparatur nach Kabelschaden in Hamburg bis Donnerstagmorgen

Am Hamburger Hauptbahnhof kommt es zu Einschränkungen. Das dürfte noch einige Stunden der Fall sein.

Von dpa Aktualisiert: 15.10.2025, 18:14
Die Reparaturarbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen.
Die Reparaturarbeiten werden noch einige Stunden in Anspruch nehmen. Marcus Brandt/dpa

Hamburg - Die Reparaturarbeiten nach dem Kabelschaden bei Bauarbeiten zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und Hamburg-Altona sollen bis mindestens Donnerstagmorgen andauern. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Somit könnte eine Bahnreise im Fern- und Regionalverkehr nach oder ab Hamburg-Hauptbahnhof noch einige Stunden lang beeinträchtigt sein. 

Züge des Fernverkehrs wenden demnach teilweise vorzeitig in Hamburg-Harburg. Bahnreisende werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt im Internet oder im DB-Navigator zu informieren. Seit dem Nachmittag kommt es wegen des Kabelschadens zu Einschränkungen am Hamburger Hauptbahnhof.