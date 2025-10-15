Nach dem Fehlstart in der Bundesliga kann Alba zumindest in der Champions League etwas durchatmen. Doch beim Außenseiter aus Aserbaidschan können die Berliner - trotz des Sieges - kaum überzeugen.

Berlin - Die Basketballer von Alba Berlin haben im zweiten Gruppenspiel der Champions League ihren ersten Erfolg gefeiert. Der Bundesligist gewann beim aserbaidschanischen Titelträger Sabah BC in Baku mit 85:76 (36:29). Das Team von Trainer Pedro Calles hatte die erste Partie gegen Tabellenführer Elan Chalon noch verloren. Bester Berliner Werfer war Boogie Ellis mit 17 Punkten.

Die Gäste fanden gegen den klaren Außenseiter zunächst kaum in die Partie und lagen schon nach gut zwei Minuten mit 3:9 zurück. Dass der Rückstand anschließend nicht weiter anwuchs, lag vorrangig an den vielen Fehlwürfen des Teams aus Baku. Alba gelang offensiv kaum etwas. Erst Ende des ersten Viertels kam Berlin dank einer konsequenteren Defensivarbeit besser in die Partie.

Leichte Steigerung nach der Pause

Zu Beginn des zweiten Abschnittes gingen die Berliner beim 18:16 dann erstmalig in Führung. Das Niveau blieb jedoch überschaubar – vor allem in der Offensive. Die Gäste trafen in der ersten Hälfte nur fünf von 13 Freiwürfen und bei zehn Versuchen nur einen Dreier. Sabah nutzte dies jedoch nicht aus.

Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gäste dann offensiv etwas steigern und sich so im dritten Viertel auf zwölf Punkte absetzen (54:42). Die Fehlerquote blieb aber weiter hoch – vor allem die Freiwurfquote war katastrophal. Und so wurde es gegen harmlose Gastgeber am Ende noch einmal unnötig eng.