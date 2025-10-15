Die zuletzt erfolgsverwöhnten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer müssen im Eurocup einen Rückschlag hinnehmen. Bei Besiktas Istanbul fehlt nach einer starken Aufholjagd am Ende die Kraft.

Istanbul - Die Niners Chemnitz haben auch ihr zweites Auswärtsspiel im Basketball-Eurocup verloren. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore musste sich bei Besiktas Istanbul mit 88:93 (47:55) geschlagen geben. Kevin Yebo avancierte mit 32 Punkten zum besten Werfer der Niners, die zuvor wettbewerbsübergreifend viermal in Folge gewonnen hatten.

Chemnitz erzwang zunächst ein Duell auf Augenhöhe, kassierte zum Ende des letzten Viertels aber einen 0:8-Lauf (19:27). Besiktas erarbeitete sich Vorteile beim Rebound und traf von der Dreierlinie deutlich besser als die Sachsen. Bis zum 67:54 (25. Minute) hatten die Gastgeber alles im Griff, ehe die Niners die Intensität in der Verteidigung erhöhten und damit die Basis für einen viertelübergreifenden 16:1-Lauf zum 70:68 (31.) legten.

Besiktas konterte mit einer 10:0-Serie zum 78:70 (34.), doch die Chemnitzer ließen sich nicht abschütteln und kamen durch den überragenden Yebo auf 83:84 (37.) heran. In der Schlussphase hatten die Gastgeber dann das bessere Ende auf ihrer Seite.