Zum Abschluss der Hauptrunde kassieren die personell dezimierten Berliner in Salzburg eine deutliche Niederlage und verabschieden sich frühzeitig aus dem europäischen Wettbewerb.

Salzburg - Die Eisbären Berlin haben den Einzug ins Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) verpasst. Der deutsche Eishockey-Meister verlor beim EC Red Bull Salzburg mit 1:4 (0:1, 1:3, 0:0). Lean Bergmann erzielte den einzigen Treffer der weiterhin durch zahlreiche Ausfälle geschwächten Hauptstädter, die nach der fünften Niederlage im sechsten Hauptrundenspiel in der Abschlusstabelle nur auf dem 22. Platz landeten.

Vor 3.400 Zuschauern in der Eisarena Salzburg nutzten die Hausherren gleich ihre erste Überzahl: Connor Corcoran traf in der 4. Minute für die Österreicher. Die Gäste verpassten es, ihre wenigen Chancen im Auftaktdrittel zu verwerten, und mussten kurz nach der ersten Pause den zweiten Gegentreffer hinnehmen. Nash Nienhuis baute den Vorsprung der Salzburger aus (22.).

Drei Gegentreffer im zweiten Drittel

Nur 28 Sekunden später gelang Bergmann der Anschlusstreffer, doch die Gastgeber nutzten nun die Schwächen der Berliner Hintermannschaft, in der vier Stammverteidiger fehlten. Durch Tore von Mario Huber (31.) und Peter Schneider (32.) zogen die Österreicher auf 4:1 davon.

Im Schlussabschnitt gaben sich die Eisbären nicht auf. Sie schafften es aber trotz einiger guter Gelegenheiten nicht, das Spiel noch einmal spannend zu machen.