Das Wetter in der neuen Dezemberwoche zeigt sich in Berlin und Brandenburg nicht von seiner besten Seite. Neben vielen Wolken wird es stellenweise auch nass.

Berlin/Potsdam - Die neue Dezemberwoche beginnt mit mildem Wetter in Berlin und Brandenburg. Startet der Montag noch bedeckt und verregnet, lockern die Wolken im Tagesverlauf auf und der Regen zieht in Richtung Polen ab, heißt es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad.

Zur Nacht hin kommen Wolken und Regen jedoch zeitweise zurück. Die Temperaturen fallen auf weiterhin milde 8 bis 10 Grad.

Der Regen hält an

Auch in den kommenden Tagen ändert sich das Wetter kaum. Am Dienstag erwartet der DWD ebenfalls den ganzen Tag über zeit- und gebietsweise Regen und viele Wolken. Auch hier liegen die Temperaturen bei 10 bis 14 Grad, in der Nacht zwischen 7 und 10 Grad.

Erst am Mittwoch bleibt es laut DWD dann länger trocken. Nur gelegentlich kommt bei gleichbleibenden Temperaturen bis zu 12 Grad leichter Regen hinzu. Erst zur Nacht hin verstärkt sich dieser zeitweise wieder. Die Tiefstwerte liegen dann bei 7 bis 9 Grad.