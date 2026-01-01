Mit einer Silvester-Hochzeit auf den Malediven hat Produzent und Musiker Dieter Bohlen sein Jahr ausklingen lassen. „Carina wollte das so“, sagt er der „Bild“-Zeitung über die Zeremonie.

Berlin - Pop-Titan Dieter Bohlen (71, „Cheri Cheri Lady“) hat nach Informationen der „Bild“-Zeitung seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet. Dem Bericht zufolge gaben sich die beiden nach 20 gemeinsamen Jahren am Silvesternachmittag kurz vor Sonnenuntergang auf den Malediven das Ja-Wort.

„Carina wollte das so. Dann haben wir jedes Jahr an Silvester nicht nur Party, sondern auch unseren Hochzeitstag, den ich garantiert auch nie vergessen werde. Ich find das schön“, wird der Musiker zitiert. Auf Bohlens Instagram-Account sind Bilder und Videos von der Hochzeit zu sehen. Dazu ist zu lesen: „Wir haben geheiratet“, gefolgt von vier Herzen.

Die Aufnahmen zeigen das Paar jeweils in Weiß gekleidet am Strand unter blauem Himmel und zwischen Palmen. Walz trägt ein bodenlanges Kleid aus Spitze mit hohem Beinschlitz, Bohlen ein Leinenhemd und eine Hose. „Unser Sohn Maxi hat die Fotos von uns als Brautpaar gemacht“, sagte Bohlen der „Bild“. Bohlen und Walz haben zwei gemeinsame Kinder.

Bohlen fiel beim ersten Treffen mit Carina kein guter Spruch ein

Über das Kennenlernen mit seiner 42-jährigen Frau erzählte der Entertainer einst in einem bei Instagram von Mallorca aus geposteten Video, er habe an der Bar einer Disco in Cala Rajada gestanden, „umringt von vielen hübschen Mädchen“, als Carina plötzlich aufgetaucht sei und ein Getränk bestellt habe. „Ich hatte den wahnsinnigen Spruch drauf: "Hey, was willst du da gerade bestellen?"“, sagte Bohlen und machte Mut: „Auch wenn man keinen Spruch drauf hat, kann es klappen.“