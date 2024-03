Der als Bibelturm bezeichnete 66 Meter hohe Kirchturm der St.-Petri-Kirche in Wörlitz im UNESCO-Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz.

Oranienbaum-Wörlitz - Nach der Winterpause können Besucher ab Sonntag wieder den im Dessau-Wörlitzer Gartenreich gelegenen Bibelturm und die Kirche St. Petri in Wörlitz besichtigen. Seit der Eröffnung haben rund 346.000 Menschen den 66 Meter hohen Turm mit Aussichtsplattform besucht, wie die Evangelische Landeskirche Anhalts am Samstag mitteilte. In dem Bauwerk werden seit 1994 auf drei Etagen wechselnde Bibelausstellungen gezeigt.