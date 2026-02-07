Berlins Hockey-Damen haben es nicht ins nationale Meisterschaftsendspiel geschafft. Ausgerechnet im Halbfinale gibt es die erste Niederlage.

Frankfurt/Main - Die Damen des Berliner HC haben den erneuten Finaleinzug bei den deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt am Main verpasst. Der Ostmeister unterlag am Samstag im Halbfinale Rot-Weiss Köln mit 2:6 (1:2). Hallen-Europameisterin Philine Drumm (26./33. Minute) hatte zum zwischenzeitlichen 1:2 und 2:3 per Siebenmeter sowie per Strafecke verkürzt, ehe der Westzweite durch einen Doppelpack von Sophie Prumbaum (39.) und Nika Hansen (40.) auf 5:2 erhöhte.

In der Schlussphase agierte der BHC zeitweise in doppelter Überzahl, konnte jedoch daraus kein Kapital schlagen. Stattdessen erzielte Kölns Paula Brux (60.) 38 Sekunden vor Schluss den 6:2-Endstand per Siebenmeter. Für die Berlinerinnen war es die erste Niederlage im zwölften Saisonspiel.