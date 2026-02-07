Mit Gründungsveranstaltungen stellt sich die neue AfD-Jugendorganisation in den Ländern auf. Dagegen gibt es Demonstrationen in Berlin und Brandenburg.

Berlin - Die vor gut zwei Monaten gegründete AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland (GD) gründet einen Landesverband in Berlin. Die konstituierende Versammlung in der AfD-Bundesgeschäftsstelle im Bezirk Reinickendorf wurde von Protest begleitet. Die Polizei sprach von etwa rund 120 Demonstrantinnen und Demonstranten. Absperrgitter schirmten das AfD-Gebäude ab.

Auf Schildern und Transparenten der protestierenden Menschen war unter anderem „Rassismus ist keine Alternative“, „AfD - Verbot jetzt“ oder „Antifaschismus bleibt international“ zu lesen. Auch in Brandenburg gab es Protest, wo die AfD-Jugendorganisation in Königs Wusterhausen am Vormittag mit einer Gründungsveranstaltung einen Landesverband aufstellte.

Neue Organisation folgt auf rechtsextreme Junge Alternative

Die Generation Deutschland wurde im November vergangenen Jahres in Gießen gegründet. Sie folgt der aufgelösten Jungen Alternative (JA), die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war. Anders als die JA ist die neue Jugendorganisation vollständig in die AfD eingebunden. Die Partei erhofft sich dadurch auch ein gemäßigteres und professionelleres Auftreten nach außen.

Für den Landesverband in Berlin kandidiert Martin Kohler als Vorsitzender. Er ist Beisitzer im AfD-Landesvorstand und Jugendbeauftragter der Landespartei. Kohler ist zudem Mitglied der Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf und kandidiert bei der Wahl am 20. September für das Berliner Abgeordnetenhaus. Er war auch Landesvorsitzender der Vorgängerorganisation Junge Alternative.