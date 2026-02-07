Straßensperrung, Schienenersatzverkehr und ein leerstehendes Gebäude in Flammen - was die Feuerwehr in der Magdeburger Nacht auf Trab hielt.

Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Buckau hat ein Brand in der Nacht zum Samstag einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Nach stundenlangen Löscharbeiten wurde das Feuer am Morgen vollständig gelöscht, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Brand war nach Mitternacht in einem leerstehenden Gebäude ausgebrochen. Zeitweise waren rund 60 Einsatzkräfte mit drei Löschzügen vor Ort. Im Anschluss an die Hauptlöscharbeiten dauerten am Morgen noch vereinzelte Restlöscharbeiten an.

Wegen des Einsatzes war die Schönebecker Straße zeitweise gesperrt, zudem richteten die Magdeburger Verkehrsbetriebe für die Straßenbahn einen Schienenersatzverkehr ein. Inzwischen ist die Straße wieder uneingeschränkt befahrbar, die Straßenbahnen verkehren regulär.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Eine Geruchsbelästigung durch Rauchentwicklung besteht nicht mehr, eine Gefahr für die Bevölkerung liege nach aktuellem Stand nicht vor. Die Ursache des Brandes ist weiterhin unklar.