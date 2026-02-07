In Brandenburg ist ein Landesverband der neuen AfD-Jugendorganisation gegründet worden. Was die Gruppe eint? Der Glaube an „unser Volk“. Der Bundesvorsitzende sagt: „Am Ende werden wir siegen.“

Königs Wusterhausen - Die neue AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland hat in Brandenburg einen Landesverband gegründet. „Wir wollen keine Clique sein, sondern wir sind die Jugendorganisation der stärksten politischen Kraft in Brandenburg“, sagte der Bundesvorsitzende der AfD-Jugend, Jean-Pascal Hohm, in seiner Begrüßungsrede in Königs Wusterhausen.

Die Generation Deutschland wurde im November vergangenen Jahres in Gießen gegründet. Sie folgt der aufgelösten Jungen Alternative (JA), die vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch eingestuft worden war. Anders als die JA ist die neue Jugendorganisation vollständig in die AfD eingebunden. Der Verfassungsschutz Brandenburg stuft den AfD-Landesverband als rechtsextrem ein.

Jugendorganisation soll politische Nachwuchskräfte rekrutieren

Die jungen Menschen der Parteiorganisation würden „an unser Volk“ glauben, sagte Hohm. Aus ihrer Gruppe sollten sich in Zukunft auch die Nachwuchskräfte der Partei rekrutieren. Das sei einer ihrer Kernaufträge. „Wir haben die besseren Charaktere, die besseren Politiker und die besseren Inhalte.“ Von diesen Inhalten wolle man keinen Zentimeter abweichen. „Am Ende werden wir siegen, da bin ich mir ganz sicher“, schloss Hohm seine Rede.

„Wir sind Preußen, wir wollen es nicht umsonst gewesen sein“

Das Amt des Landesvorsitzenden in Brandenburg übernahm Fabian Jank. Er wurde als einziger Kandidat ohne Gegenstimme gewählt. „Wir müssen junge Leute schulen, politisch, sportlich, charakterlich“, sagte er in seiner Bewerbungsrede. „Wir sind Preußen, wir wollen es nicht umsonst gewesen sein.“

„Wir haben gesehen, wer auf Gewalt als politisches Mittel setzt. Das sind die Altparteien“, sagte er mit Blick auf die Gründung der GD in Gießen vor einigen Wochen. Ihn interessiere nicht, was der Verfassungsschutz zu seiner Organisation zu sagen habe. Die Behörde sei dafür da, der „parteipolitischen Konkurrenz das Leben schwer zu machen“, so Jank.

Innenministerium: Ähnliche Einstufung wie AfD wahrscheinlich

Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es sei davon auszugehen, dass die Generation Deutschland Brandenburg als Unterorganisation der Landespartei inhaltlich identisch zur AfD wirke und ebenfalls als gesichert rechtsextrem einzustufen sei. Allerdings habe die Generation Deutschland Brandenburg die Möglichkeit, sich vom verfassungsfeindlichen Gedankengut der AfD Brandenburg abzugrenzen und damit eine andere Einschätzung zu befördern.

Begleitet wurde das Treffen von einem Gegenprotest mit etwa 60 Teilnehmern. Die Grüne Jugend und die Brandenburger Jusos hatten zu dem Protest aufgerufen.