Bewölkter Himmel und Regen in Thüringen

Erfurt - Zum Wochenende erwarten die Menschen in Thüringen viele Wolken und Regen. Am Samstag wird es zunächst bewölkt, ab dem Abend folgt Regen und in den höheren Lagen auch Schnee, wie der Deutsche Wetterbericht (DWD) mitteilte. Zum Abend hin könnten zudem stürmische Böen von bis zu 80 Kilometer pro Stunde wehen. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge bei vier bis sieben, im Bergland bei ein bis vier Grad.

Die Nacht zum Sonntag beginnt laut dem DWD bedeckt und regnerisch, in den Hochlagen kann es schneien. Ab der zweiten Hälfte der Nacht lassen die Niederschläge nach. Es weht frischer Wind, in den Hochlagen können Sturmböen wehen. Die Temperaturen sinken auf vier bis ein, in den Kammlagen auf null Grad. Tagsüber bleibt es ebenfalls bewölkt und regnerisch. Es kann weiterhin stürmischer Wind wehen. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis neun, im Bergland bei ein bis fünf Grad.

Stark bewölkt wird der Himmel auch in der Nacht zum Montag. Zeitweise kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf fünf bis drei, im Bergland auf ein Grad. Am Montag bleibt es bedeckt und es kann zu schauerartigem Regen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei sieben bis zehn, im Bergland bei zwei bis sieben Grad.