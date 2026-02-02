Eintracht Braunschweig hat seinen Kader in diesem Winter besonders stark verändert. Ein weiterer Abgang steht fest, zwei Neuzugänge kommen dazu.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig baut seinen Kader für den Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga weiter um. Für die Abwehr holte der Club den 22 Jahre alten Andi Hoti vom Liga-Rivalen 1. FC Magdeburg. Der in der Schweiz geborene Nationalspieler des Kosovo spielte in der Jugend für den FC Zürich und Inter Mailand. In Braunschweig unterschrieb er einen bis 2028 gültigen Vertrag.

Von Bayer Leverkusen kommt der 18-jährige Ken Izekor zunächst auf Leihbasis. Nach dieser Saison kann die Eintracht den Mittelstürmer per Kaufoption fest verpflichten.

Der deutsche U19-Nationalspieler Robert Ramsak verlässt den Club nach einem halben Jahr dagegen schon wieder und wird von seinem Stammverein RB Leipzig an den Regionalligisten SV Sandhausen weiterverliehen. Der 19-Jährige ist bereits der sechste Abgang in diesem Winter.