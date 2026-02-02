Geht's nun doch ganz schnell? Im zähen Vertragspoker zwischen den Münchnern und Abwehr-Ass Dayot Upamecano steht offenbar ein Durchbruch bevor.

München - Im Vertragspoker zwischen dem FC Bayern München und dem französischen Nationalspieler Dayot Upamecano zeichnet sich nun offenbar doch eine schnelle Entscheidung ab. Der Verteidiger wolle seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt beim deutschen Fußball-Rekordmeister verlängern, berichteten Sky und die „Bild“-Zeitung. Eine Laufzeit bis 2030 steht im Raum. Angeblich soll der Vertrag noch diese Woche unterschrieben werden.

Die Verhandlungen zwischen den Münchnern und Upamecano hatten sich lange hingezogen und zuletzt für viel Aufsehen gesorgt. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß machte das Management des 27-Jährigen für dessen Zögern verantwortlich.

„Ich weiß, dass er und seine Familie sich in München sehr wohlfühlen. Ich fürchte jedoch, dass seine Berater alles tun werden, um ihn aus München wegzulotsen“, hatte Hoeneß dem „Kicker“ gesagt. Er sei über dieses Verhalten „entsetzt“.

Wochenlanges Warten

Upamecano soll beim Bundesliga-Spitzenreiter schon lange ein neues Vertragsangebot mit einem hohen Jahresgehalt von angeblich 20 Millionen Euro, einem Handgeld in ebenfalls zweistelliger Millionenhöhe sowie einer von der Spielerseite geforderten Ausstiegsklausel vorliegen. Medien hatten zuletzt von einem Ultimatum zur Annahme berichtet, die Bayern-Bosse die genauen Hintergründe zu dieser angeblichen Deadline aber nicht bestätigt.

Laut „Bild“ und Sky sollen die Münchner ihr Angebot am Montag sogar schon zurückgezogen und der Nationalspieler daraufhin eingelenkt haben.

Upamecano war im Sommer 2021 für mehr als 40 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Bayern gewechselt. Unter Trainer Vincent Kompany ist er einer der absoluten Leistungsträger und Stammspieler in München. Der Coach hatte die Entwicklung des Innenverteidigers zuletzt schwer gelobt.