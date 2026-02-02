Nur ein Sieg aus acht Spielen: Borussia Mönchengladbach setzt am letzten Transfertag auf frischen Wind. Aus Schweden kommt ein junger Offensivspieler.

Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbach hat auf die sportliche Talfahrt in der Fußball-Bundesliga reagiert. Am letzten Tag der Transferphase verpflichteten die Gladbacher noch Mittelfeldspieler Hugo Bolin. Der 22 Jahre alte schwedische Nationalspieler kommt von Malmö FF, wo er als Stammspieler in den vergangenen zwei Jahren in 28 Spielen fünf Tore erzielte und fünf weitere vorbereitete.

Dagegen lässt die Borussia Luca Netz ziehen, der zu Nottingham Forest geht. Die Borussia soll rund 2,5 Millionen Euro für den Defensivspieler erhalten, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre.

Die Gladbacher, die in der Liga zuletzt nur ein Sieg in acht Partien holten, leihen Bolin zunächst bis zum Saisonende aus. Allerdings hat die Borussia dann nach eigenen Angaben eine Kaufoption, die nach Medienberichten bei zwei Millionen Euro liegen soll. „Hugo ist ein sehr interessanter, kreativer, spielfreudiger Fußballer mit viel Perspektive, der unsere Möglichkeiten in der Offensive erhöht“, sagte Sportchef Rouven Schröder.