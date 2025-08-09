Bei einer Auseinandersetzung wird ein 49-Jähriger verletzt. Später stellt sich heraus, dass der Täter eine Ausbildung als Polizist macht. Nun laufen die Ermittlungen.

Berlin - Ein betrunkener Polizeischüler soll in Berlin einen Mann geschlagen und getreten haben. Das 49-jährige Opfer war laut Polizeiangaben am Freitagabend mit seinem elf Jahre alten Sohn am Brunnen des Alexanderplatzes unterwegs, als es zum Streit mit einem Trio junger Männer kam - alle drei Polizeischüler.

Der Vater soll nach Polizeiangaben rassistisch beleidigt und anschließend von dem 20-jährigen Polizeischüler geschlagen sowie gegen den Kopf getreten worden sein. Er kam verletzt in eine Klinik. Sein Sohn wurde nicht verletzt.

Es werde nun geprüft, inwieweit auch die beiden Begleiter des 20-Jährigen im Alter von 17 und 18 Jahren am Geschehen beteiligt waren, hieß es weiter. Außerdem würden neben strafrechtlichen auch dienstliche Konsequenzen geprüft. Der 20-Jährige stellte eine Gegenanzeige wegen Bedrohung. Bei einer Atemalkoholkontrolle war bei ihm ein Wert von circa 1,9 Promille gemessen worden.