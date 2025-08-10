weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  3. Bedrohung: Unbekannter bedroht Jugendliche am See mit Messer

Bedrohung Unbekannter bedroht Jugendliche am See mit Messer

Jugendliche verbringen eine laue Sommernacht am Goitzschesee. Bis ein Radfahrer anhält - und ein Messer zückt.

Von dpa 10.08.2025, 14:16
Jugendliche geraten nachts an einem See in den Fokus eines Fremden, der sie beleidigt und bedroht. (Archivfoto)
Jugendliche geraten nachts an einem See in den Fokus eines Fremden, der sie beleidigt und bedroht. (Archivfoto) Marijan Murat/dpa

Bitterfeld-Wolfen - Eine Gruppe Jugendlicher ist in der Nacht am Goitzschesee nahe Bitterfeld-Wolfen von einem Unbekannten beleidigt und mit einem Messer bedroht worden. Zudem habe er die Reifen der Fahrräder der Jugendlichen zerstochen, wie die Polizei mitteilte. Die Teenager hatten auf einer Bank nahe dem Pegelturm gesessen und ersten Erkenntnissen zufolge dem auf einem Fahrrad vorbeifahrenden Mann zugewinkt. Darauf habe der angehalten und ein Messer gezogen. Er flüchtete laut Polizei nach der Tat auf dem Goitzscheradweg in Richtung Bitterfeld. Es werden Zeugen gesucht.