Bitterfeld-Wolfen - Eine Gruppe Jugendlicher ist in der Nacht am Goitzschesee nahe Bitterfeld-Wolfen von einem Unbekannten beleidigt und mit einem Messer bedroht worden. Zudem habe er die Reifen der Fahrräder der Jugendlichen zerstochen, wie die Polizei mitteilte. Die Teenager hatten auf einer Bank nahe dem Pegelturm gesessen und ersten Erkenntnissen zufolge dem auf einem Fahrrad vorbeifahrenden Mann zugewinkt. Darauf habe der angehalten und ein Messer gezogen. Er flüchtete laut Polizei nach der Tat auf dem Goitzscheradweg in Richtung Bitterfeld. Es werden Zeugen gesucht.