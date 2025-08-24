Ein Reizgas entfaltet vor allem in geschlossenen Räumen schnell Wirkung. In einem Bus in Chemnitz erlitten deshalb zwei Menschen leichte Reizungen.

Chemnitz - Ein betrunkener Mann soll in Chemnitz in einem Bus Reizgas versprüht haben. Zwei Fahrgäste - eine Frau und ein Mann im Alter von 20 Jahren - hätten leichte Reizungen erlitten, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Daraufhin habe der Busfahrer am Samstagabend im Stadtteil Sonneberg gestoppt und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen der Beamten wurde der 38 Jahre alte Tatverdächtige noch vor Ort vorgefunden. Bei ihm fanden die Polizisten auch Reizgas und stellten es sicher. Eine Befragung ergab, dass er mit einem anderen Mann im Bus in Streit geraten war. Laut Alkoholtest hatte er 2,56 Promille (Atemalkohol) intus. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.