In einer Straßenbahn in Chemnitz schlägt ein Mann auf mehrere Frauen ein. Ein 26-Jähriger muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Chemnitz - Ein mutmaßlich betrunkener Mann hat in Chemnitz mehrere Frauen unvermittelt attackiert und leicht verletzt. Wie die Polizeidirektion der Stadt mitteilte, schlug er zunächst in einer Straßenbahn auf zwei Frauen im Alter von 36 und 37 Jahren ein. An der Haltestelle Bernsbachplatz verließ er die Tram und griff zwei weitere Frauen - 23 und 24 Jahre alt - an.

Laut Polizeiangaben flüchtete der Mann dann in einer Straßenbahn in Richtung Stadtzentrum. Dort konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger anhand der Täterbeschreibungen gestellt werden. Dabei habe er sich aggressiv verhalten, teilte die Behörde mit. Er sei augenscheinlich erheblich alkoholisiert gewesen. Die Polizei nahm ihn bis zum Morgen in Gewahrsam und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.