Ein Lieferdienst-Fahrer lässt in Seddin Pakete verschwinden. Mit gestohlenen Handys und Tablets soll er Geschäfte gemacht haben.

Seddin - Ein Fahrer eines Lieferdienstes in Seddin (Kreis Potsdam-Mittelmark) soll Pakete geöffnet und daraus Handys und andere elektronische Geräte gestohlen haben. Zudem soll der Mann am Samstag nach seiner Kündigung dem Firmeninhaber mit Gewalt gedroht haben, wie die Polizei mitteilte.

Der Firmenchef des Kurierdienstes gab demnach an, dass mehrere Pakete verschwunden waren. Mitbewohner des Beschuldigten berichteten laut der Polizei auch, dass der Verdächtige gestohlene Waren versteckt haben könnte. Zudem soll er einige Produkte an Kollegen weiterverkauft haben.

Mehrere Fahrer des Lieferdienstes wohnen laut eines Sprechers der Polizei in einer Unterkunft auf dem Firmengelände. In Zimmern der Mitarbeiter wurden der Polizei zufolge mehrere Handys in Originalverpackung gefunden.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Bei den sichergestellten Gegenständen handelt es sich laut der Polizei unter anderem um Tablets und Smartphones im Wert von mehreren Tausend Euro. Es wird wegen des Verdachts des Diebstahls, der Hehlerei und Bedrohung ermittelt.