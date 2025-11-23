Polizisten im Landkreis Ostprignitz-Ruppin stoppen mehrere Autofahrer, die unter Drogeneinfluss unterwegs sind. Ein Fahrer hatte zusätzlich Böller und ein Messer im Auto.

Wittstock/Kyritz - Die Polizei hat im Landkreis Ostprignitz-Ruppin am Wochenende Autofahrer nach dem Konsum von Kokain und Cannabis gestoppt. Drogenschnelltests ergaben den Einfluss der Rauschmittel. Ein Autofahrer, der am Freitag in Neuruppin kontrolliert wurde und eine Konzentration von Cannabis und Kokain aufwies, hatte zudem mehrere „undefinierte“ Böller und ein Messer im Wagen dabei, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstag zog die Polizei in Kyritz einen 50 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr, weil er unter dem Einfluss von Kokain fuhr. In Wittstock war ein 31-Jähriger ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs - er hatte Cannabis und Amphetamine konsumiert.