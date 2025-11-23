Berlin/Potsdam - Zum Beginn der neuen Woche müssen sich Autofahrer in Berlin und Brandenburg auf Schnee, Eis und glatte Straßen einstellen. In der Nacht zum Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab etwa Mitternacht mit leichtem Schneefall. Es kann laut Warnlagebericht zu einer ein bis drei Zentimeter hohen Neuschneedecke kommen - gebietsweise wird es glatt. „Man sollte sehr, sehr vorsichtig sein“, sagte eine DWD-Meteorologin.

Bis zum Mittag bleibt es glatt

In der Nacht zum Montag gibt es Minusgrade zwischen minus 2 und minus 7 Grad. Am Vormittag zieht der Schneefall dann nach Polen ab, wie der DWD vorhersagte. Es kann aber bis in die Mittagsstunden noch glatt bleiben, bevor es milder wird und taut. Die Temperaturen erreichen maximal 1 Grad in der Uckermark und 4 Grad im Westen und Süden des Landes. Auch am Dienstag soll es erneut leicht schneien.

Frost-Wetter am Wochenende

Am Wochenende war die Landschaft angesichts des Frosts morgens mit Raureif überzogen. Auf Bäumen und Sträuchern waren die weißen Wasserkristalle zu sehen. Teils gab es am Morgen auch dichten Nebel. Später zeigte sich bei blauem Himmel am Wochenende oft die Sonne. Die Polizei in Brandenburg sprach am Sonntag mit Blick auf das Wetter von einer ruhigen Lage auf den Straßen.