Als Prinzessin prägte Diana zahlreiche Modetrends und machte die Royals zu Stilikonen. Nun ist einer ihrer persönlichen Designer - Paul Costelloe - gestorben.

London - Der ehemalige persönliche Modedesigner von Prinzessin Diana - Paul Costelloe - ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Umgeben von seinen sieben Kindern und seiner Frau sei Costelloe am Wochenende in London nach kurzer Krankheit aus dem Leben geschieden, bestätigte seine gleichnamige Modemarke der britischen Nachrichtenagentur PA.

Costelloe kam 1945 in Dublin auf die Welt. Nach Karrierestationen in Paris und Mailand ernannte ihn die britische Prinzessin Diana im Jahr 1983 zu ihrem persönlichen Modedesigner. Costelloe arbeitete bis zu Dianas Tod bei einem Autounfall 1997 eng mit ihr zusammen.

Er kleidete sie meist zu offiziellen Anlässen ein, doch eines seiner bemerkenswerteren Outfits für die Prinzessin war ein leicht durchsichtiger Rock, der für einige Kontroversen sorgte, so PA.

Neben seinen eigenen Marken entwickelte der Modedesigner auch zahlreiche Modelinien für große Unternehmen und Sportmannschaften.