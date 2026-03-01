Ein Autofahrer kommt auf der A9 vermutlich wegen Sekundenschlafs von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Alkohol- und Drogentests fallen positiv aus.

Ein Auto kommt auf der A9 von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. (Symbolbild)

Niemegk - Ein mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat auf der A9 im Landkreis Potsdam-Mittelmark einen Unfall verursacht. Polizeiangaben zufolge war der 24-Jährige am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Klein Marzehns und Niemegk in Richtung Berlin unterwegs, als er infolge von Sekundenschlaf nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte mit einem Baum und wurde in den Grünstreifen geschleudert.

Bei der Unfallaufnahme stellten Beamte Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben nach einen Wert von mehr als 0,8 Promille, zudem reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamine und Kokain. Der Fahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.