Nach einem Verkehrsunfall in Schönebeck sind mehrere Menschen schwer verletzt - auch ein Kind. Einer der Autofahrer kommt zwar mit einem blauen Auge davon, war aber betrunken.

Schönebeck - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Kreuzung in Schönebeck im Salzlandkreis sind mehrere Menschen schwer verletzt worden. Ein 31-Jähriger habe einem anderen Pkw die Vorfahrt genommen, wie die Polizei mitteilte. Alle drei Insassen im Auto des Unfallverursachers hätten sich schwer verletzt, darunter ein Kind. Ersten Erkenntnissen zufolge sei keiner von ihnen angeschnallt gewesen, wie es hieß.

In dem anderen Fahrzeug habe der Beifahrer schwere Verletzungen erlitten - der 27-Jährige am Steuer sei unverletzt geblieben. Allerdings habe sich herausgestellt, dass dieser betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille, wie es hieß. Zudem gab der Mann laut Polizei zu, am Tag zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.