In Erfurt hat die größte Verbrauchermesse des Freistaats am Wochenende ihre Tore geöffnet: Rund 22.000 Besucher strömten zur Thüringen-Ausstellung rund um Haus, Garten und Bauen.

Erfurt - Trends rund um Haus, Garten und Bauen: Am Eröffnungswochenende der Thüringen-Ausstellung haben nach Angaben des Veranstalters rund 22.000 Menschen die Messe besucht. „Wir sind sehr gut gestartet“, sagte die Geschäftsführerin der Veranstalterin RAM Regio Ausstellungs GmbH, Constanze Kreuser.

Warnstreik ohne Auswirkungen auf Messebetrieb

Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) verschaffte sich am Samstag auf Thüringens größter Verbrauchermesse bei einem Rundgang auf dem Gelände einen Überblick und schlug ein Bierfass an.

Kreuser hatte sich bereits am Eröffnungstag zufrieden mit der Resonanz gezeigt. Die Hallen seien bereits am Samstag gut gefüllt gewesen. Auch der Warnstreik im öffentlichen Personennahverkehr habe keine erkennbaren Auswirkungen auf den Ablauf der Thüringen-Ausstellung. Viele Besucherinnen und Besucher kämen ohnehin mit dem Auto, sagte Kreuser.

750 Aussteller mit Produkten und Dienstleistungen

Bis zum 8. März präsentieren sich rund 750 Aussteller mit ihren Produkten und Dienstleistungen. Am Eröffnungswochenende liefen auch die beiden Spezialmessen zu Hochzeiten und Festen und zu Immobilien. Zudem hatten zahlreiche Politiker ihren Besuch angekündigt - unter anderem mehrere Kabinettsmitglieder, aber auch Abgeordnete der Oppositionsparteien.

Der Thüringer Landtag ist mit einem begehbaren Plenarsaal vertreten. Besucherinnen und Besucher können sich dort über die Parlamentsarbeit und informieren und mit Abgeordneten und den Beauftragten des Thüringer Landtags ins Gespräch kommen. „Der Thüringer Landtag ist ein offenes Haus für alle Bürgerinnen und Bürger“, hatte Landtagspräsident Thadäus König vorab gesagt. Demokratie lebe vom Mitmachen und vom Dialog.