Sie stinken nicht und fahren leise: In mehreren Regionen Thüringens sind E-Busse schon unterwegs, teils seit Jahren. Nun bekommt die Flotte Zuwachs. Dabei hilft Geld von der EU.

In mehreren Landkreisen in Thüringen sind schon länger E-Busse unterwegs. Nun gibt es in Weimar und Eisenach Zuwachs. (Archivbild)

Eisenach/Weimar - Eisenach und Weimar sollen mehrere neue Elektrobusse bekommen. Dafür fließen EU-Mittel in Höhe von einer Million Euro für Eisenach und in Höhe von 8,8 Millionen Euro für Weimar, wie das Thüringer Energieministerium mitteilte. In den nächsten drei Jahren sollen damit zwölf E-Busse in Weimar und zwei E-Busse in Eisenach angeschafft werden, hieß es.

„Die E-Bus-Familie in Thüringen wächst. Den Vorteil haben wir gemeinsam: Elektrobusse sind leise und umweltfreundlich – und erhöhen die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs“, erklärte Thüringens Energieminister Tilo Kummer (BSW). Das EU-Förderprogramm gleiche die Mehrkosten für die Beschaffung der Wasserstoff- und Elektrobusse mit Ladeinfrastruktur aus. Der Geschäftsführer der Stadtwirtschaft Weimar, Bernd Wagner, sprach von einem „großen Schritt Richtung emissionsfreier Stadtverkehr“.

Nach Angaben des Energieministeriums werden im Jahr 2026 rund 45 Busse mit emissionsfreiem Antrieb, also Elektro- und Wasserstoffbusse, im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein. Demnach sollen auch in Gera, Meiningen, Suhl, Leinefeld und Jena in den kommenden Jahren weitere Busse in Betrieb genommen werden. E-Busse sind derzeit schon im Wartburgkreis, im Landkreis Nordhausen, in Heilbad Heiligenstadt, in Bad Langensalza, in Jena, in Gera sowie in Suhl/Zella-Mehlis unterwegs.