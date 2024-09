Fast 30.000 Euro hat eine Frau nach einem Schockanruf an Betrüger verloren. Die Polizei berichtet von weiteren Versuchen der Täter in Südthüringen.

Steinbach-Hallenberg - Eine Frau auf Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) hat fast 30.000 Euro an Betrüger verloren. Die Täter riefen am Dienstag bei mehreren Menschen im Südthüringer Raum an, um mit Lügengeschichten an ihr Geld zu kommen, wie die Polizei Suhl am Mittwoch mitteilte.

Ein Unbekannter behauptete laut Polizei am Telefon, der Sohn der Frau zu sein und einen Unfall verursacht zu haben, bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei. Er brauche 84.000 Euro als Kaution, um einer Haftstrafe zu entgehen. Die Frau übergab kurze Zeit später fast 30.000 Euro in bar an einen Mann an ihrer Haustür, wie es hieß.

Die Polizei macht deutlich: „Niemals wird nach einem Unfall eine Kaution gefordert!“ In den anderen Fällen von Schockanrufen am Dienstag gingen die Täter den Angaben zufolge leer aus.