In den dualen Studiengängen der Berufsakademie waren 2023 mehr Studierende eingeschrieben. Ein Studienbereich ist besonders beliebt.

Kamenz - Während im vergangenen Jahr mehr Studierende ein Studium an der Berufsakademie Sachsen begonnen haben, ging die Zahl der Absolventen deutlich zurück. Es wurden 1606 Studienanfänger und damit 2,6 Prozent mehr als 2022 registriert, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Gleichzeitig schlossen demnach 1040 Studierende ihr Studium im vergangenen Oktober ab. Das waren 10,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Studienjahr 2023/2024 sind insgesamt 4203 und damit 0,9 Prozent mehr Studenten an der Berufsakademie immatrikuliert.

Fast die Hälfte (1987) aller Studierenden sind den Angaben zufolge im Studienbereich Wirtschaft eingeschrieben. Bei den Studienanfängern waren Wirtschaftsinformatik (113), Immobilienwirtschaft (74) sowie Steuerberatung (68) die beliebtesten Studiengänge.

Die Berufsakademie Sachsen hat sieben Standorte in Bautzen, Breitenbrunn, Dresden, Glauchau, Leipzig, Plauen und Riesa. Dort werden mehr als 40 duale Studiengänge in den Bereichen Wirtschaft, Technik sowie Sozial- und Gesundheitswesen angeboten. Sie soll sich zu einer Dualen Hochschule weiterentwickeln, wie es sie bereits in Baden-Württemberg und Thüringen gibt.