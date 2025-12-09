Sie stehen für Vielfalt und ein Berliner Lebensgefühl: Der Musiker Peter Plate und der Lehrer Detlef Mücke erhalten im Roten Rathaus eine besondere Auszeichnung.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner verleiht am heutigen Dienstag (16.00 Uhr) den Verdienstorden des Landes Berlin an den Musiker Peter Plate und den Pädagogen Detlef Mücke. Sie hatten an der offiziellen Zeremonie am 1. Oktober nicht teilnehmen können.

Der Musiker Plate hatte mit der im März gestorbenen Sängerin Anna R. das Duo Rosenstolz („Liebe ist alles“) gebildet. „Ihre Lieder thematisierten das Lebensgefühl und die Vielfalt Berlins und trugen somit zur kulturellen Identität der Stadt bei“, teilte die Stadt mit. Als Komponist feierte Plate zudem Erfolge mit Musicals wie „Ku’damm 56“ und die Fortsetzung „Ku’damm 59“.

Der Lehrer Detlef Mücke engagierte sich laut Stadt seit den 1970er-Jahren für die Rechte homosexueller Lehrkräfte und Schüler. „Sein Einsatz für die Gleichberechtigung von LGBT-Pädagogen erfolgte zu einer Zeit, in der ein Bekenntnis zur eigenen Homosexualität im öffentlichen Raum mit erheblichen Risiken verbunden war“, würdigte das Rote Rathaus seine Verdienste. Mücke ist auch Mitgründer des Schwulen Museums in Berlin.