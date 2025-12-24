Kein Sprung ins Becken: Die Berliner Schwimmbäder schließen an Weihnachten und Silvester - und nennen dafür einen triftigen Grund.

Die Becken der Berliner Schwimmbäder bleiben an Weihnachten und Silvester leer. (Archivbild)

Berlin - An Weihnachten oder Silvester eine Runde schwimmen gehen - das geht in Berlin in diesem Jahr nicht: Die Schwimmbäder der Hauptstadt bleiben an den Festtagen und kurz vor dem Jahreswechsel geschlossen. Die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) möchten ihren Mitarbeitern ermöglichen, die Feiertage mit ihren Familien zu verbringen, wie es in einer Mitteilung hieß.

An welchen Tagen ist zu?

Die Berliner Bäder-Betriebe haben sich aus diesem Grund dazu entschieden am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 31. Dezember die Bäder nicht zu öffnen, hieß es in der Mitteilung weiter. Im vergangenen Jahr hatten viele Bäder auch über die Feiertage geöffnet.

Sportlicher Start ins neue Jahr

Wer das neue Jahr sportlich beginnen wolle, könne das tun: An Neujahr sollen einige Bäder wieder zum Schwimmen öffnen, darunter unter anderem das Stadtbad Neukölln, das Stadtbad Tiergarten, das Kombibad Seestraße und die Schwimmhalle Fischerinsel.

Was gilt für Vereine?

Nach Angaben der Bäder-Betriebe pausiert das Schul- und Vereinsschwimmen in den Weihnachtsferien vom 22. Dezember bis 2. Januar.