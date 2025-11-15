Wirklich prominent ist sie bisher nicht, aber nun auch offiziell Spitzenkandidatin der Berliner Linken: Mit einer 44-jährigen Juristin zieht die Partei nächstes Jahr in den Berliner Wahlkampf.

Berlin - Die Berliner Linke hat die 44-jährige Abgeordnete Elif Eralp zur Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im September 2026 gekürt. Eralp wurde bei einem Landesparteitag am Vormittag von den etwa 175 Delegierten per Akklamation bestimmt, also durch Beifall und ohne formelle Wahl. Zahlreiche Delegierte jubelten nach ihrer Rede und hielten im gold-roten Lamettaregen Plakate mit dem Slogan „Elif für Berlin“ hoch.

Eralp tritt gegen Wegner an

Eralp ist Juristin und seit 2021 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Dort ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Migration und Antidiskriminierung. Sie tritt am 20. September 2026 unter anderem gegen den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) an, der seit April 2023 eine Koalition mit der SPD anführt.