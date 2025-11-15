Mit schweren Gesichtsverletzungen landet der Mann im Krankenhaus. Zeugen rufen die Polizei – doch das Motiv der Schlägerei bleibt vorerst im Dunkeln.

Meiningen - Bei einer Schlägerei in Meiningen ist ein 26-Jähriger so schwer verletzt worden, dass er ins Klinikum gebracht werden musste. Der Mann habe starke Verletzungen im Gesicht erlitten, sagte eine Polizeisprecherin.

Insgesamt waren fünf Männer im Alter von 18 bis 26 Jahren in den Streit am Freitagabend verwickelt. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Warum sie aufeinander losgingen, sei noch Gegenstand von Ermittlungen. Alkohol und Drogen seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht im Spiel gewesen, sagte die Polizeisprecherin.