Berlin - Bei Schüssen in Berlin-Lichtenberg sind zwei Männer verletzt worden. Ein 29-Jähriger befindet sich in einem kritischen Zustand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann sei mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Auch der 28-Jährige befinde sich im Krankenhaus, er sei aber nicht lebensgefährlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen fielen die Schüsse am Freitag kurz vor 22.00 Uhr. Vorausgegangen sein soll ein Gespräch zwischen vier Männern vor einem Imbiss an der Franz-Jacob-Straße. Eine Mordkommission ermittelt jeweils wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Es gelte vor allem die Hintergründe der Taten zu klären, hieß es.