Die Nachfrage ist groß, doch die Kapazität des Millerntor-Stadions hat Grenzen. Das soll sich ändern. St. Paulis Präsident Göttlich nennt konkrete Zahlen zur Stadionerweiterung des Clubs.

Hamburg - Präsident Oke Göttlich hat die langfristigen Pläne des FC St. Pauli zur Erweiterung des Millerntor-Stadions konkretisiert. Das Ziel seien 40.000 bis 50.000 Plätze, sagte der 49-Jährige bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten im Audimax der Hamburger Universität.

Der Verein freue sich über die Zusage der Politik, die Erweiterung des Millerntors zu unterstützen und gemeinsam anzugehen - im engen Austausch mit dem Stadtviertel und den Fans. Die Pläne gelten unabhängig von der Olympia-Bewerbung der Stadt Hamburg, hieß es.

Den Wunsch des Clubs gibt es schon länger, die Nachfrage der Fans ist groß, viele gehen oft leer aus bei der Ticketvergabe. Das Stadion des Erstligisten ist fast immer ausverkauft. Der Club erreichte in der Saison 2024/2025 einen Zuschauerschnitt von 29.506 Fans. Das entspricht einer Auslastung von 99,86 Prozent. Zuletzt hatte die neu gegründete Genossenschaft des Clubs die Mehrheit am Stadion übernommen.