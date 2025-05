Julian Nagelsmann verkündet am Donnerstag sein Aufgebot für das Final-Turnier in der Nations League. Zwei Angreifer werden zurückerwartet, ein Offensivkollege steht vor dem Debüt.

München - Bayern-Star Serge Gnabry steht vor der Rückkehr in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Der Münchner Offensivspieler wird Medienberichten von Sky und Bild zufolge von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Final-Turnier der Nations League nominiert. Gnabrys Formkurve hatte im Saison-Endspurt des deutschen Fußball-Rekordmeisters nach oben gezeigt.

Nicht nur Gnabry zurück

Im Viertelfinale gegen Italien hatte Gnabry nach schwankenden Leistungen im Club noch gefehlt. Letztmals kam er im November beim 1:1 gegen Ungarn zum Einsatz. Möglicherweise könnte der „Bild“ zufolge auch Niclas Füllkrug (32/West Ham United) in das Aufgebot zurückkehren. Der Stürmer könnte unter anderem vom Ausfall des Mönchengladbacher Angreifers Tim Kleindienst profitieren, der wegen einer Knieverletzung ausfällt.

Füllkrug lief zuletzt im September 2024 beim 5:0 gegen Ungarn für die Nationalmannschaft auf. In England hatte Füllkrug mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen. Das wirkte sich auf die Form aus.

Woltemade vor Kader-Debüt

Nagelsmann will das Aufgebot an diesem Donnerstag (11.00 Uhr) per Videobotschaft bekanntgeben. Die spannendste Frage ist, ob Bayern-Star Jamal Musiala nach seinem Muskelbündelriss auflaufen kann.

Erstmals im Nationalteam erwartet wird Nick Woltemade vom VfB Stuttgart. Weil der 23-Jährige an der U21-EM im Juni in der Slowakei teilnehmen soll, verzichtete Nagelsmann in den Viertelfinalspielen im März gegen Italien noch auf Woltemade. Dieser hatte in diesem Jahr erklärt, dass er nichts gegen Einsätze bei beiden Turnieren habe.

Das Final-Turnier der Nations League findet vom 4. bis zum 8. Juni in München und Stuttgart statt. Die deutsche Nationalmannschaft will sich am 4. Juni im Halbfinale in München für das Endspiel im selben Stadion qualifizieren. Im anderen Halbfinal-Duell stehen sich in Stuttgart Europameister Spanien und Vizeweltmeister Frankreich gegenüber.