Die Suche nach einem Nachfolger von Dino Toppmöller scheint beendet. Die Verhandlungen zur Verpflichtung von Albert Riera sollen schon weit vorangekommen sein. Was sagt Sportdirektor Hardung dazu?

Frankfurt/Main - Albert Riera wird nach Informationen der „Bild“ neuer Trainer von Eintracht Frankfurt. Der hessische Fußball-Bundesligist muss demnach für den 43-jährigen Spanier eine Ablöse im Bereich von 1,3 Millionen Euro an dessen bisherigen Club NK Celje in Slowenien überweisen, wo er noch einen Vertrag bis 2028 besitzt.

Riera soll Nachfolger von Dino Toppmöller werden, von dem sich die Eintracht am 18. Januar getrennt hatte. Er soll laut dem Bericht einen Vertrag bis 2028 am Main erhalten.

Sportdirektor: „Gibt nichts zu verkünden“

Sportdirektor Timmo Hardung sagte am Abend kurz vor dem Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur bei Eintracht TV auf die Frage, ob es bei der Trainersuche einen neuen Stand gebe: „Wir sind noch weiter dran am Arbeiten, es gibt momentan keinen neuen Stand, es gibt nichts zu verkünden, nichts zu vermelden. Solange das so ist, bleiben wir in der momentanen Aufstellung, auch was das Trainerteam betrifft.“

Im sportlich unbedeutenden letzten Ligaspiel der Königsklasse gegen die Engländer betreute erneut U21-Coach Dennis Schmitt das Team. Er war nach der Trennung von Toppmöller zuletzt schon bei den Partien gegen Karabach Agdam und gegen die TSG Hoffenheim für die Eintracht verantwortlich.

Übernimmt Riera schon am Wochenende?

Unklar ist laut dem Medienbericht noch, ob Riera bereits am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Spiel gegen Bayer Leverkusen auf der Bank sitzt oder doch erst zum Wochenanfang in Frankfurt eintrifft. Möglich ist, dass der frühere Nationalspieler noch beim Liga-Topspiel in Slowenien zwischen dem Spitzenreiter und Maribor verantwortlich ist.

Als weitere Kandidaten in Frankfurt waren unter anderem Alexander Blessin, Xabi Alonso, Edin Terzic sowie der Däne Jacob Neestrup gehandelt worden.